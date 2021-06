Luís Ernesto Lacombe - Divulgação/RedeTV!

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 21:09 | Atualizado 08/06/2021 21:12

Luís Ernesto Lacombe usou as redes sociais para comunicar aos seguidores que seu canal no YouTube foi hackeado e bloqueado pelo site. Segundo o jornalista, ao acessar o perfil do canal, ele foi informado que a conta foi encerrada "devido a violações recorrentes ou graves da política do YouTube sobre nudez ou conteúdo sexual".

O jornalista explicou que hackers acessaram a sua conta e publicaram conteúdos pornográficos. Segundo Lacombe, o mesmo grupo publicou conteúdos conservadores e de direita em outros canais.

“Peço desculpas (aos inscritos), pois meu canal está fora do ar, foi bloqueado pelo YouTube porque o grupo que atacou o canal publicou vídeos pornográficos. Minha equipe está trabalhando para recuperar o canal, em breve a gente vai voltar”, disse.



