Búzios que é referência na defesa das mulheres contra a violência, lança a campanha 'Agosto Lilás'

Publicado 02/08/2021 14:02

Búzios - O balneário mais charmoso do Brasil, o município de Búzios, destino turístico mais famoso da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, iniciou uma campanha intitulada 'Agosto Lilás', para culminar o trabalho que já vem acontecendo na cidade com a Secretaria da Mulher e a Patrulha Maria da Penha, que se tornaram referência na Região na luta de defesa da mulher contra a violência doméstica e o feminicídio.

'Iniciamos hoje a Campanha “Agosto Lilás” com o objetivo de conscientizar toda a população e seus visitantes sobre a importância do enfrentamento à violência contra a mulher.

Durante todo o mês de agosto realizaremos uma programação a fim de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o quanto é necessário o fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e as formas de denúncia existentes', afirma Daniele Guimarães, Secretária da Mulher e do Idoso de Búzios, que ainda reforça, 'Não se cale! Denuncie toda forma de violência! Disque 180', enfatiza.