Búzios

Prefeitura de Búzios desobstrui canal no Porto da Barra em Manguinhos

De acordo com a Prefeitura de Búzios, a desobstrução foi feita através da Secretaria de Serviços Públicos, realizou nesta quinta-feira (29), a desobstrução do canal de águas pluviais no Porto da Barra, em Manguinhos

