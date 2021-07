Espuma do mar invade centro de Saquarema - Reprodução

Publicado 30/07/2021 17:08 | Atualizado 30/07/2021 17:11

Saquarema – Na noite desta quinta-feira (29), moradores de Saquarema, na Região dos Lagos, presenciaram espumas da praia invadindo as ruas da cidade. O fato aconteceu nas praias de Itaúna e na Praia da Vila, que fica no centro de Saquarema.



Moradores se divertiram com o feito e aproveitaram para registrar o momento nas redes sociais.



Espuma do mar invade ruas de Saquarema. #ODia



Reprodução pic.twitter.com/3VSyHBI8G5 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2021

Segundo a Prefeitura de Saquarema, nessa época do ano, com a chegada das frentes frias e sempre que há ressacas, é comum a ocorrência deste fenômeno no município. Segundo a Prefeitura de Saquarema, nessa época do ano, com a chegada das frentes frias e sempre que há ressacas, é comum a ocorrência deste fenômeno no município.

Uma equipe Defesa Civil Municipal foi acionada e realizou a interdição parcial das vias e orientou a população. As equipes da secretaria de transporte e serviço público foram acionadas para tomar as providências cabíveis na questão da limpeza do material no local.



De acordo com a Prefeitura, o excesso de espuma não causou prejuízos ou danos estruturais no entorno da orla, além disso, a limpeza foi realizada na manhã desta sexta-feira (30).