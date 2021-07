Oficinas de Canto Coral em Saquarema - Divulgação

Oficinas de Canto Coral em SaquaremaDivulgação

Publicado 30/07/2021 15:21



Saquarema - A Secretaria Municipal de Cultura de Saquarema, está retomando, gradativamente, as atividades das Oficinas de Arte da Casa de Cultura Walmir Ayala.

As atividades estão acontecendo pelo cumprimento de um rígido protocolo de cuidados necessários à prevenção do coronavírus. Para garantir o distanciamento social indicado pela Vigilância Sanitária, as aulas seguem limitação de apenas 8 alunos por turma, além disso, todos os servidores envolvidos no atendimento aos alunos também fazem uso de máscara do tipo PFF2, com o objetivo de aumentar ainda mais o nível de segurança.

Publicidade

Já retornaram às atividades presenciais as oficinas de pintura em tecido, canto coral e violão, nas quais estão matriculados cerca de 80 alunos. No mês de agosto, existe previsão de retorno para as oficinas de dança, circo, música, pintura e teatro. Nestas, existem, aproximadamente, outras 100 matrículas ativas.

- Com a retomada das oficinas artísticas, incentivaremos a população à participação cultural, renovando a esperança e a criatividade, contudo, obedecendo os protocolos sanitários para a segurança de todos- , afirmou Telma Cavalcanti, Diretora de Cultura.

Publicidade

Por enquanto, as oficinas só estão abertas aos participantes inscritos em 2020. Porém, eventuais desistências serão levadas em conta para a disponibilização de novas vagas. Além de proporcionarem enriquecimento cultural, as oficinas da Casa de Cultura também se constituem numa ótima ferramenta para a geração de renda por parte dos alunos.