Cartão Tarifa Solidária dará desconto nas viagens em SaquaremaDivulgação

Publicado 29/07/2021 10:05

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema vai iniciar nessa quinta-feira (29), o período de cadastramento presencial do Cartão Tarifa Solidária. 23 pontos de cadastramento foram montados na cidade (ver relação no final do release), com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 08 às 16 horas. O cadastramento seguirá até o dia 29 de agosto.

Para se cadastrar será necessário a apresentação de documento de identidade, CPF e Comprovante de Residência. No momento da efetivação do cadastro, será colhida a foto para inserção no banco de dados do sistema Rio Card. Possuir CPF é necessário para a utilização do benefício, regra que se aplica inclusive às crianças.

- O cadastro é obrigatório para todos que desejarem ter o benefício da meia passagem. Até aqueles que já fizeram o pré-cadastro on-line deverão procurar um posto de atendimento nessas escolas para efetivar o cadastro. O pré-cadastro serviu para adiantar o procedimento de inscrição do morador. Quando chegar no posto físico, ele só precisará entregar os documentos e tirar a foto - afirmou o Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos, Lindonor Ferreira Rezende da Rosa.

- Nesta primeira etapa do pré-cadastro, tivemos um número expressivo de interessados. Quase 6 mil moradores já se inscreveram. Com o cadastro físico, ampliaremos bastante o número de pessoas beneficiadas - informou a Prefeita Manoela Peres.

O Cartão Tarifa Solidária possibilitará aos moradores, de 6 a 64 anos, pagarem metade do valor da tarifa dos ônibus municipais. Expectativa é de que 60 mil cartões sejam emitidos, beneficiando mais de 66% da população.

POSTOS DE CADASTRAMENTO PARA O CARTÃO TARIFA SOLIDÁRIA:

E.M. Amália da Costa Melo – Sampaio Correa

E.M. Beatriz Amaral – Palmital

E.M. Belino Catharino de Souza – Mombaça

E.M. Bonsucesso – Bonsucesso

E.M. Edilson Vignoli Marins – Rio D’Areia

E.M. Elcira de Oliveira Coutinho – Água Branca

E.M. Ismênia de Barros Barroso – Jaconé

E.M. Jardim Ipitangas – Ipitangas

E.M. João Laureano da Silva – Sampaio Correa

E.M. José Bandeira – Boqueirão

E.M. Manoel Muniz da Silva – Bacaxá

E.M. Margarida Rosa De Amorim – Raia

E.M. Mª Luiza de Amorim Mendonça – Rio Mole

E.M Orgé Ferreira dos Santos – Itaúna

E.M. Prefº Walquides de Souza Lima – Vilatur

E.M Profª Maria de Lourdes Melo Paes Barreto – Jardim

E.M. Profª Osíris Palmier da Veiga – Barra Nova

E.M. Sebastião Manoel dos Reis – Rio Seco

E.M. Valtemir José da Costa – Bicuíba

C.M. Gustavo Campos da Silveira – Gravatá

C.M.E. Menaldo Carlos de Magalhães – Água Branca

C.C.P. Vinicius Vidal França – São Geraldo

C.A.D.M. Ezio Ferrreira Costa – Porto da Roça