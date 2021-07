o Brasil aplicou 1.709 940 doses nesta quarta-feira. - Divulgação

Publicado 28/07/2021 12:04

Saquarema - Nesta quinta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, continuará a vacinação contra a covid-19 no município. Sendo assim, homens e mulheres com 30 anos, além dos homens com 32 anos serão vacinados,

A vacinação em Saquarema acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-estar, no Centro, das 09h às 16h. Para ser vacinado, é necessário apresentar identidade, comprovante de residência e cartão do SUS.

Já a aplicação da segunda dose D2 segue conforme datas agendadas nos cartões de vacinação, das 13 às 16hs.