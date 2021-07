Vacinação contra covid em Saquarema - Divulgação

Publicado 26/07/2021 17:53

SAQUAREMA – A Prefeitura de Saquarema divulgou nesta segunda-feira (26) que o município já aplicou 66.126 doses das vacinas contra o coronavírus.

De acordo com o comunicado, Do total, 44.021 doses são referentes a primeira dose (D1) e 22.105 doses de segunda dose (D2). Com isso, 63,24% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina.

Os dados são referentes ao quantitativo lançado até sexta-feira (23). A vacinação no município segue suspensa até a chegada de novas doses D1. Já a vacinação da segunda dose D2 continua normal.