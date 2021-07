Participação de Saquarema no 1° Seminário Estadual de Turismo Rural e de Aventura - Divulgação

Publicado 26/07/2021 17:10

SAQUAREMA – A cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, participou neste fim de semana do 1º Seminário Estadual de Turismo Rural e de Aventura, que aconteceu em Maricá.



O evento contou com a presença de diversas autoridades da área, como o Secretário Estadual de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, o Presidente do INEA – Instituto Estadual do Ambiento do Rio de Janeiro, Phillipe Campello, além do Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael da Costa Castro.



Alguns dos principais assuntos discutidos no encontro foram as tendências e oportunidades para área turística no período pós-pandemia. Em um dos painéis de discussão, foi abordado o tema “políticas públicas inovadoras e os desafios para a recuperação do setor de turismo no Rio de Janeiro”, onde os palestrantes puderam compartilhar experiências e projetos para a retomada do setor.



- Saquarema, assim como os outros municípios da Costa do Sol sofreu e ainda sofre bastante, por conta da pandemia de covid-19. Diversos projetos de expansão do turismo precisaram ser interrompidos o que nos gerou um prejuízo incalculável. Com o avanço da vacinação e essa possibilidade de retomada, é fundamental que discutamos juntos estratégias de desenvolvimento para a nossa região - explicou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael da Costa Castro.



O turismo rural e de aventura foram destaque durante a realização do seminário. O fomento da vivência nas atividades campestres, esportivas através das trilhas, e a qualificação técnica de seus colaboradores foram assuntos discutidos em um dos painéis.



- O INEA está com um programa muito interessante de qualificação para condutores de trilhas. São oficinas direcionas as pessoas nativas de uma determinada região, que possuem um conhecimento da área onde moram e atuam, e que por questões de integração, podem se tornar bons condutores de visitantes a trilhas e a áreas rurais pouco exploradas - conta o Presidente do INEA, Phillipe Campello.

