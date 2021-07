Ônibus universitário de Saquarema - Divulgação

Ônibus universitário de SaquaremaDivulgação

Publicado 24/07/2021 18:12 | Atualizado 24/07/2021 18:16

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Educação de Saquarema, informou que entre os dias 02 e 06 de agosto fará renovação de cadastro para o Transporte Universitário oferecido pelo município.

O cadastramento acontecerá no Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa, sede da Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida Saquarema, 4299, no bairro do Porto da Roça, das 09 às 16hs.

aqui. Para renovar o cadastro, os alunos deverão apresentar autorização do transporte universitário (carteirinha 2019.2 ou 2020.1); comprovante de matrícula (declaração, boleto pago, extrato do pagamento do FIES etc.); grade disciplinar, 2021.2; declaração da Faculdade assinada e carimbada pela instituição de ensino, ou código QR e preencher o formulário de renovação que está disponívelO estudante deverá baixar o arquivo, preencher e levar com 2 fotos 3×4 para o ato da renovação.

De acordo com a Secretaria de Educação, o aluno que não conseguir entregar os documentos solicitados não será impedido de fazer a renovação, mas terá o prazo de 30 dias contados a partir do ato da renovação para regularizar suas pendências.