Saquarema vacina contra covid pessoas com 33 anos - Divulgação

Saquarema vacina contra covid pessoas com 33 anosDivulgação

Publicado 23/07/2021 11:15

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Saúde informou que continuará com a vacinação contra a covid-19 em Saquarema, na Região dos Lagos. Desta forma, nesta sexta-feira, das 09 às 16hs, serão vacinados os homens e mulheres com 33 anos, além dos homens com 34 anos.

A vacinação no município acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-estar, no Centro, das 09 às 16hs.

Publicidade

Saquarema também segue aplicando a segunda dose D2 segue conforme datas agendadas nos cartões de vacinação, a aplicação do imunizante acontece das 13 às 16hs, nos mesmos postos de aplicação da primeira dose.