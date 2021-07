Ritmo de imunização vem subindo no Brasil - Reprodução internet

Ritmo de imunização vem subindo no BrasilReprodução internet

Publicado 22/07/2021 16:06

SAQUAREMA – Dando continuidade ao calendário de vacinação contra a covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema irá vacinar nesta quinta-feira (22) duas faixas etárias: homens e mulheres de 35 anos e mulheres com 34 anos.

A vacinação no município acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-estar, no Centro, das 09 às 16hs.

Saquarema também segue aplicando a segunda dose D2 segue conforme datas agendadas nos cartões de vacinação, a aplicação do imunizante acontece das 13 às 16hs, nos mesmos postos de aplicação da primeira dose.