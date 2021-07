Creci-RJ fiscaliza corretores de imóveis em Saquarema - Divulgação

Creci-RJ fiscaliza corretores de imóveis em SaquaremaDivulgação

Publicado 21/07/2021 13:25 | Atualizado 21/07/2021 17:00

SAQUAREMA – O Creci-RJ realizou uma grande operação em Saquarema, Cabo Frio e Arraial do Cabo e Búzios, todas na Região dos Lagos. A fiscalização aconteceu entre os dias 12 e 16 de julho, com a finalidade de identificar pessoas que exercem ilegalmente a profissão de corretor de imóveis.



Segundo informações, foram feitas trinta e duas autuações pelo exercício ilegal da profissão. No total, foram lavrados cento e vinte e um documentos.

Em Saquarema, a fiscalização do Creci-RJ se uniu ao time da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente em uma ação conjunta com o objetivo de averiguar e combater irregularidades em loteamentos no município. A fiscalização registrou três autuações pelo exercício ilegal da profissão e a prefeitura de Saquarema embargou três construções, interrompendo obras e a comercialização dos loteamentos irregulares detectados.



- A parceria com outros órgãos é imprescindível para o Creci-RJ. Dessa maneira, temos a possibilidade de detectar mais rápido irregularidades que talvez não tivéssemos contato e cada órgão toma as medidas cabíveis de acordo com sua competência – destaca o chefe da fiscalização do Conselho, Marcus Limão.



As principais irregularidades encontradas foram o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis e a falta de registro nos loteamentos.



De acordo com o Creci-RJ, as equipes de fiscalização buscam diminuir ao máximo as ilegalidades no setor imobiliário em todo o estado do Rio de Janeiro. O Creci pede ainda que a população denuncie. Ao identificar um ilegal, ou seja, uma pessoa sem o registro para exercer a profissão de corretor de imóveis, denuncie através do Whatsapp da Fiscalização (21) 99800-4882.