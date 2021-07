Alunas do curso de pintura em tela em Saquarema - Divulgação/Prefeitura

Publicado 21/07/2021 13:11

SAQUAREMA – As atividades presenciais na Casa de Cultura de Saquarema estão de volta. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, as aulas estão acontecendo com público reduzido e seguindo todos os cuidados necessários à prevenção contra a pandemia do coronavírus.

Diversos cursos são oferecidos pela Casa de Cultura, entre eles destaque para a oficina de pintura em tecido, ministrada pela instrutora Lea Alves Marins. Nela, os alunos aprendem técnicas de pintura em diversos tipos de panos. Além de proporcionar novos conhecimentos culturais, a oficina também é uma ferramenta para geração de renda por parte dos alunos.