Campeonato de surfe de ondas grandes vai acontecer em Saquarema até outubro - Divulgação

Campeonato de surfe de ondas grandes vai acontecer em Saquarema até outubroDivulgação

Publicado 21/07/2021 12:02

SAQUAREMA – Após o cancelamento da etapa do Circuito Mundial de Surfe, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos receberá entre os meses de julho e outubro o Big Wall Enseada. Trata-se de um evento de ondas grandes e que acontecerá parcialmente online e sem a presença de público.



O Big Wall Enseada foi criado em parceria com a Associação de Surfe de Saquarema para promover o desenvolvimento do esporte na região durante o inverno e a primavera.



Por ser um evento virtual, o julgamento da performance dos atletas será feito através de registro em vídeo. O competidor que tiver surfado a onda na remada de ondas grandes em Saquarema até o dia 22 de outubro será o campeão e levará o prêmio de R$12.000,00.



Como participar

Os atletas que têm interesse em participar do desafio de ondas grandes de Saquarema devem postar o GIF desenvolvido pelo campeonato, com as logomarcas dos patrocinadores no Instagram. Essa ação serve como check-in no evento. No post, os “@” das marcas criadoras - @cervejaenseada e @assaquarema também precisam constar no conteúdo. Recomenda-se como legenda: “@bigwallenseada eu vou participar!”.

Publicidade

Após a inscrição, o atleta deverá enviar as cenas em três lotes para avaliação. O primeiro irá da data de início do evento (18/7) até às 0h do dia 21 de agosto. O segundo até às 0h do dia 22 de setembro e por fim, o último será considerado até às 0h do dia 22 de outubro. Apenas serão aceitas imagens sem edição e datadas no período de avaliação.



O Big Wall Enseada terá um júri mais que especial que conta com lendas do esporte: Alemão de Maresias, Gary Linden, Otávio Pacheco e Carlos Burle. Serão selecionadas as 10 grandes ondas inscritas e a maior delas será apontada pela tecnologia da DDN - Wave Breaking Calculation, mesma empresa que realiza a medição do Gigante de Nazaré em Portugal. Já as previsões das janelas de entrada de ondas grandes serão feitas com a parceria da WAVES.



Atletas que abraçam o projeto

Raoni Monteiro (@raonimonteiro), atleta parceiro da Cerveja Enseada, reconhecido por seus feitos nas poderosas ondas de Sunset, no North Shore Havaiano e em Cloudbreak, nas ilhas Fiji, já confirmou apoio no Big Wall Enseada. Outro atleta que já abraçou o projeto é João Chumbinho (@joaochumbinho). Ele fará a cobertura do evento em um dos dias durante a janela.