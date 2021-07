Projeto visa limpar a orla de praias do litoral sul e sudeste do Brasil. - Divulgação

Projeto visa limpar a orla de praias do litoral sul e sudeste do Brasil. Divulgação

Publicado 22/07/2021 16:38 | Atualizado 22/07/2021 16:38

SAQUAREMA – O projeto “Pague seu ingresso” que está percorrendo praias do litoral sul e sudeste do Brasil estará em Saquarema, na Região dos Lagos.



Neste sábado (24), às 09h, a Praia de Itaúna será o próximo destino do projeto que reúne voluntários e tem uma proposta simples, porém essencial: retirar da praia e do seu entorno o lixo deixado pelos usuários e aquele “devolvido” pelo mar.



Através da metáfora do “pagar ingresso” para usufruir da natureza em horas de lazer e diversão, o projeto tem o intuito de impactar as pessoas sobre a importância da destinação correta do lixo e a preservação das áreas litorâneas.

Esta será a sexta etapa do projeto, liderado pela Oceano Surfwear junto com a ONG Ecolocal Brasil.



- Escolhemos 10 locais ao longo do nosso litoral, evitando a aglomeração, mas que, sofrem com o lixo em suas orlas, muitas vezes lixo que o mar nos devolve - explica Sabrina Eggert, CEO da Oceano Surfwear,



Desde o seu início, em fevereiro deste ano, o movimento já passou por praias de Santa Catarina e Paraná, e recolheu cerca de 4 toneladas de lixo. O projeto segue até dezembro deste ano com uma ação por mês e beneficiará ainda as praias da Guarda do Embaú, em Santa Catarina; Torres, no Rio Grande do Sul; Pico do Matinho, no Paraná; Guarujá, em São Paulo;



- Nossa expectativa é retirar o máximo de lixo possível nas 10 ações e incentivar que as pessoas abracem a causa e recolham individualmente o lixo das praias, contribuindo com atitude e exercendo seu papel para a preservação da natureza. Isto torna-se ainda mais importante com o início da Década dos Oceanos, estabelecida pela Onu - destaca Filipe Pedroso de Oliveira, da ONG Eco Local Brasil.



Todos os itens recolhidos nos mutirões de limpeza serão triados e beneficiados em produtos como chaveiros, raspadores de pranchas, troféus de campeonato da marca e até mesmo mobiliários urbanos.



Para a realização dos mutirões todos os cuidados e regras de distanciamento social serão respeitados pelos voluntários.

Voluntários do projeto "Pague seu ingresso Divulgação

Sobre a Oceano Surfwear

Fundada em 1980 pelo surfista Affonso Eggert, a empresa começou como uma fábrica de pranchas de Surf, incluindo, a partir de 1990, a produção de camisetas estampadas em seu portfólio de produtos. Com o crescimento do setor e ótima aceitação pelo mercado, em 1998, a Oceano tornou-se exclusivamente uma marca de roupas masculinas. Presente em mais de 700 lojas multimarcas em todo o Brasil, a Oceano Surfwear abriu sua primeira loja conceito em 2017, no Balneário Shopping, em Balneário Camboriú.