Vagas são para estudantes do ensino superior Divulgação

Publicado 22/07/2021 16:22 | Atualizado 22/07/2021 16:23

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação de Saquarema, lançou nesta quinta-feira (22), o Chamamento Público 002/2021 para a seleção de estagiários para o Programa Jovem Cidadão. As vagas são para estudantes do Ensino Superior.

A seleção dos estagiários será feita por uma comissão nomeada pela Portaria nº 814 de 19 de julho de 2021. Caberá à comissão selecionar e avaliar as documentações apresentadas por cada candidato de acordo com o exigido no Edital. Todas as informações referentes ao procedimento estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Saquarema, no endereço www.saquarema.rj.gov.br

