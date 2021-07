Moto da vítima que foi roubada - Reprodução redes sociais

Publicado 22/07/2021 16:52

SAQUAREMA – Na madrugada desta quinta-feira (22), um motoboy foi perseguido e assaltado na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, após finalizar sua jornada de trabalho, o motoboy passou a ser perseguido por um veículo quando estava a caminho de casa, na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do Motel Cravo & Canela, em Bonsucesso.



Durante a perseguição, o motorista do veículo jogou o carro em cima do motoboy, um homem que estava no carona apontou uma arma e mandou a vítima se jogar no chão. Eles levaram a moto, modelo Bros 160 e os pertencentes da vítima.



Uma investigação está em andamento e o boletim de ocorrência foi registrado na 124 DP, no centro de Saquarema.