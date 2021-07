Enel fará manutenção em postes de energia em Saquarema - Divulgação

Publicado 24/07/2021 17:48

SAQUAREMA - A Enel Distribuição Rio iniciará, a partir da próxima segunda-feira (26), ações de regularização na fiação de telecomunicação dos postes no município de Saquarema, na Região dos Lagos.

O objetivo da iniciativa é inspecionar a estrutura da fiação dos postes, além de retirar cabos e equipamentos de empresas provedoras de serviços de telefonia e internet, por exemplo, que se encontram irregulares.

A ação será iniciada na região da Rua Capitão Nunes, em Bacaxá, e segue para outros bairros do município, entre eles Areal, Barra Nova, Boqueirão e Itaúna. A previsão de encerramento das intervenções é no final do mês de novembro.