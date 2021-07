Drogas encontradas pelos agentes da Polícia Rodoviária de Saquarema - Divulgação

Drogas encontradas pelos agentes da Polícia Rodoviária de SaquaremaDivulgação

Publicado 23/07/2021 11:34

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira (22), agentes da Polícia Rodoviária de Saquarema, na Região dos Lagos, prenderam um homem por tráfico de drogas.

A prisão aconteceu durante uma operação na RJ-106, na Serra do Matogrosso, quando os agentes abordaram um ônibus de viagem que vinha de Niterói.

Ao inspecionar o ônibus, os policiais notaram que um rapaz de 18 anos se mostrou muito nervoso com a fiscalização. Os agentes fizeram buscas no acento do suspeito e localizaram uma significante quantidade de drogas Ecstasy, Lança-perfume, Skank e maconha) parte delas já preparadas para o consumo e outra ainda em tabletes.

Ao ser interrogado, o suspeito informou que trazia as drogas do Rio de Janeiro, mais precisamente da comunidade de Manguinhos (RJ) e tinha como destino final a cidade de Saquarema.

Os agentes deram voz de prisão e o acusado foi encaminhado para a 124ª DP, no centro de Saquarema, onde ficou preso por tráfico de drogas.