Cartão Tarifa Solidária dará desconto nas viagens em Saquarema - Divulgação

Publicado 23/07/2021 17:27

SAQUAREMA- A Prefeitura da cidade de Saquarema vai iniciar na próxima semana, o pré-cadastro para o "Cartão Tarifa Solidária" que dará desconto na passagem de ônibus no município. A inciativa é da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos em parceria com a empresa Riocard Mais.

O morador de 6 a 64 anos que possuir o Cartão Tarifa Solidária pagará a metade da tarifa ao passar na roleta do ônibus. A Prefeitura arcará com o restante do valor da passagem. O cartão, que é pessoal e intransferível, deverá ser apresentado ao validador para liberação da roleta e não tem limite diário de utilização.

- Usando como base a tarifa atual, no final do mês, o usuário que utiliza o ônibus duas vezes por dia, de segunda a sábado, terá economizado mais de cem reais no orçamento- informou a Prefeita Manoela Peres.

O Cartão poderá ser utilizado nas linhas do sistema de transporte municipal de Saquarema, sob responsabilidade da Rio Lagos. A expectativa da Prefeitura é de que 60 mil cartões sejam emitidos na cidade, beneficiando mais de 66% da população.

O pré-cadastro deverá ser feito de forma virtual entre os dias 26 e 28 de julho, em uma plataforma disponibilizada pela prefeitura. O pré-cadastro on-line não é obrigatório, mas irá facilitar o atendimento na segunda fase, que é a fase do cadastramento físico.

Quem optar por fazer o pré-cadastro deverá inserir as informações solicitadas (documentos pessoais, comprovante de residência etc.) aqui e seguir todos os passos indicados pelo sistema. Após isso, será solicitada a presença do futuro usuário em um dos pontos de cadastramento para a coleta da foto, execução da biometria e apresentação dos documentos. Possuir CPF é necessário para a utilização do benefício, regra que se aplica inclusive às crianças.

Quem não fizer o pré-cadastro poderá se inscrever no programa "Cartão Tarifa Solidária" na segunda etapa, totalmente presencial, no período de 29 de julho a 29 de agosto. A lista com os pontos de cadastro será divulgada pela prefeitura na próxima semana.