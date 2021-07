Taxa de ocupação dos leitos covid é de 36% - Divulgação

Publicado 24/07/2021 18:01

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, divulgou nesta semana que houve uma queda significativa na taxa de ocupação dos leitos para pacientes com covid-19 no município.

Segundo a Prefeitura, o início da imunização foi uma importante medida de enfrentamento da pandemia, visto que no último levantamento foi possível notar uma redução de 41,3% em relação à taxa de ocupação dos leitos covid-19 no último trimestre.

Segundo o site coronavírus Saquarema, o município conta com 9 leitos de UTI livres e 65 ocupados para pacientes com covid-19. O número de leitos ocupados é menor do que os disponíveis.

Mesmo com os números em queda, a Secretaria Municipal de Saúde alerta a população que é fundamental que todos permaneçam atentos às médias de prevenção contra o coronavírus, como o uso de máscara, lavagem das mãos com frequência e que em caso de febre, tosse e dificuldade para respirar que se procure um médico mais próximo.