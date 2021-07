Boavista e Portuguesa se enfrentaram em Saquarema, pelo Campeonato Brasileiro, série D. - Divulgação

Publicado 25/07/2021 12:08

SAQUAREMA – Boavista e Portuguesa se enfrentaram na tarde deste sábado (24), em Saquarema, na Região dos Lagos pelo Campeonato Brasileiro, série D.

Na primeira partida do segundo turno da competição, a equipe de Saquarema foi derrotada pela equipe paulista por 1 a 0. Com o resultado, o Verdão segue com nove pontos e assume a sexta colocação, já a Lusa assume a liderança do grupo A7 da competição.

No próximo sábado (31), o Boavista viaja até São Paulo para enfrentar a Inter de Limeira.