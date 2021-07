Operação no Parque Estadual da Costa do Sol, em Saquarema - Divulgação

Publicado 25/07/2021 12:41

SAQUAREMA – A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizam em Saquarema, na Região dos Lagos, uma operação para combater crimes ambientais no município.

A partir de denúncias, as equipes encontraram irregularidades do solo em uma área de preservação ambiental dentro do Parque Estadual da Costa do Sol, em sobreposição com a APA de Massambaba.

Durante a operação, o Inea utilizou um helicóptero onde foi possível ver a dimensão da área desmatada.

Segundo os agentes, a movimentação irregular do solo era feita para retirada de saibro, construção ilegal e supressão de vegetação. Máquinas e caminhões foram apreendidos e uma pessoa foi presa.