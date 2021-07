Alerta é válido até o próximo sábado (31), ondas podem ter 4 metros - Divulgação

Publicado 28/07/2021 12:01

Saquarema – A Marinha do Brasil emitiu mais um alerta de ressaca para as praias de Saquarema, na Região dos Lagos. Segundo o alerta, as ondas podem ter até 4 metros de altura A atenção nas praias da região precisa ser dobrada até o próximo sábado (31).

Em casos de ressaca, a Marinha recomenda que banhos e atividades esportivas no mar sejam evitados. Evite locais muito próximos do mar, não entre no mar para socorrer afogamentos. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.