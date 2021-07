Publicado 27/07/2021 15:43

Nesta segunda-feira (26), agentes da 129ª DP de Iguaba Grande prenderam na cidade de Saquarema, um homem acusado de roubo de veículo.

O criminoso foi localizo na Rua D, no bairro de Bonsucesso, após informações obtidas pelo setor de inteligência da unidade. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão por envolvimento em um roubo de veículo em Cabo Frio no ano de 2013. O acusado tentou fugir do local. Com ele, a polícia encontrou uma arma.

Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.