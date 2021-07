Carro capotou em Saquarema, ninguém se feriu - Divulgação

Carro capotou em Saquarema, ninguém se feriuDivulgação

Publicado 28/07/2021 12:07

Saquarema – A Guarda Civil Municipal foi acionada para auxiliar no atendimento das vítimas de um acidente que envolveu dois carros em Saquarema.

Segundo informações, o acidente na rua 96, em Jaconé, envolveu dois carros e um deles acabou capotando, mas nenhum dos ocupantes do veículo se feriu.

Publicidade

Agentes de trânsito interditaram a via para remoção do veículo capotado, por conta do óleo derramado, eles também utilizaram serragem no local para evitar novos acidentes.