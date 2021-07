Raoni Monteiro surfsta Saquaremense - Divulgação

Raoni Monteiro surfsta SaquaremenseDivulgação

Publicado 28/07/2021 12:33

Saquarema – Neste fim de semana, o surfista Raoni Monteiro se envolveu em uma confusão em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com as informações, o caso aconteceu na Praia de Itaúna quando o surfista participava de uma sessão de free surf e teve a onda “roubada” por outro atleta. Ainda segundo informações, Raoni não teria gostado da atitude do colega e o agrediu dentro do mar.

Publicidade

Testemunhas contaram que o surfista saquaremense alegou que o colega foi desrespeitoso ao “roubar” a onda e que ele poderia ter se machucado no mar.

O outro surfista que foi agredido registrou ocorrência na 124ª DP, no centro de Saquarema.