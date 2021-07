Moradores da cidade natal de Ítalo Ferreira fazem carreata - Reprodução

Moradores da cidade natal de Ítalo Ferreira fazem carreata Reprodução

Publicado 27/07/2021 06:12

Rio - Os relógios marcavam 4h20 desta terça-feira no Brasil quando Ítalo Ferreira conquistou no surfe a primeira medalha de ouro para o país nas Olimpíadas de Tóquio. No entanto, o horário não impediu a festa em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, cidade natal do surfista. Logo após a conquista, os moradores foram às ruas e fizeram uma carreata para celebrar o resultado.

Carreata toma conta das ruas de Baía Formosa com a conquista de Ítalo Ferreira.



Aparentemente, ninguém vai dormir hoje na cidade pic.twitter.com/tYJtvE2KEh — Ícaro Carvalho (@icaroccarvalho) July 27, 2021 mto bom ver minha cidade em festa desse jeito



Italo trouxe o ouro e marcou Baía Formosa na história do esporte pic.twitter.com/u20po7ovj2 — (@alccantarxffc) July 27, 2021 Assista:

Publicidade

Ítalo se tornou o primeiro campeão olímpico da história do surfe ao vencer o japonês Kanoa Igarashi na final. A medalha conquistada por ele foi a quinta do Brasil nesta edição das Olimpíadas e a primeira dourada. Antes, o país já havia levado duas pratas no skate, com Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, e dois bronzes, um no judô com Daniel Cargnin e um na natação, com Fernando Scheffer.