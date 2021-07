Confira as vagas desta semana divulgadas pelo Sine Teresópolis - Reprodução/Internet

Confira as vagas desta semana divulgadas pelo Sine TeresópolisReprodução/Internet

Publicado 29/07/2021 10:21

Saquarema - Confira as vagas de emprego na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos.

1 - Cinema Maximovie- Auxiliar de serviços gerais- Caixa- Auxiliar administrativo- Gerente- Designer GráficoEntregar currículo na Rua Beatriz Amaral, 106, Bacaxá, das 9h às 17h.2. Shilo Pizzaria- Auxiliar de pizzaria- Auxiliar de serviços gerais- Garçom (com experiência)- Auxiliar de garçom- Ajudante de cozinhaEnviar currículo para [email protected] 3. Motoboy com experiencia e habilitadoEntrar em contato pelo número (21) 9911871694. Araken- Motorista - Preferência homem, habilitado com categoria A e B.Entrar em contato pelo número (22) 99904-44345. Mptech Balanças e Serviços LtdaMecânico de máquinarios, que tenha conhecimento sobre máquinas de padaria e mercado, como moedor de carne, serra-fita, cortadores de frios, e outros. Necessário ter CNH. Ter conhecimento em conserto de balanças será um diferencial.Enviar o currículo pelo WhatsApp: (22) 99211-6798, ou pelo e-mail: [email protected]