Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos LagosDivulgação

Publicado 30/07/2021 16:35

Saquarema -Na madrugada desta quinta-feira (29), uma mulher teve sua casa arrombada em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, o crime aconteceu na Avenida Oito de Maio, região litorânea de Saquarema. A proprietária da residência estava fora no momento do crime e, ao retornar no dia seguinte, encontrou a casa revirada. Televisores, botijões de gás e um ventilador foram furtados.

O caso foi registrado na 124ª DP, no centro de Saquarema .