Publicado 30/07/2021 15:35

Saquarema – Na tarde desta quarta-feira (28), pela quarta rodada da Taça Corcovado, o Sampaio Corrêa venceu de virada o Friburguense, por 2 a 1. O jogo foi realizado no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Os gols do galinho da serra foram marcados por Elias e Abuda, com Luiz Felipe descontando para o Frizão. Com o resultado, o Sampaio Corrêa está com sete pontos e ocupa a quarta posição do Grupo B.

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa enfrenta o Americano, no sábado (31), em Cardoso Moreira.