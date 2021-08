Escritor Fernando Bertozzi de Búzios anuncia volta ao esporte e confirma que irá competir - Assessoria

Publicado 02/08/2021 14:03

Búzios - O escritor, apresentador e atleta Fernando Bertozzi de Búzios na Região dos Lagos do Rio (@ofernandobertozzi) anunciou neste domingo (1) nas suas redes sociais que está de volta ao atletismo, esporte que ganhou várias medalhas competindo na adolescência. Por conta dos estudos, em 2011 ele teve que se desligar dos treinos e começou a se dedicar às políticas públicas LGBT e no turismo, que atualmente é sua área de atuação profissional.

Foi após uma conversa com o ex-BBB Danrley Ferreira, que também pratica atletismo, que motivou Fernando Bertozzi a voltar aos treinos. "O atletismo faz parte da minha história e chegou o momento de voltar. Mas desta vez quero fazer diferente, com as cores do arco-íris." relatou ele.

O uniforme usado por Fernando representa a bandeira do orgulho LGBT, onde pretende representar sua cidade Armação dos Búzios nas competições, sempre levando sua mensagem de luta contra o preconceito e a discriminação.