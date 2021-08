Rede coletora de esgoto no bairro de Cem Braças em Búzios é implantada - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/08/2021 13:35

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos está a todo vapor em suas obras de infraestrutura e recuperação econômica do balneário mais charmoso do Brasil e inicia a implantação da rede coletora de esgoto no bairro de Cem Braças.

O prefeito da cidade, Alexandre Martins, junto a secretaria de Obras, Drenagem e Saneamento iniciaram a terça-feira (03) fiscalizando as frentes de obras da Prolagos em toda a extensão da Rua Mercedes, no bairro Cem Braças.

A fiscalização tem o objetivo de garantir um padrão de qualidade nos trabalhos de implantação da rede coletora de esgoto que está sendo realizado no local.

Segundo o vice-prefeito e secretário da pasta, Miguel Pereira, as intervenções são essenciais e atende a antigas reivindicações.

“Essa é uma demanda antiga dos moradores da região. Nada nos deixa mais felizes do que contribuir para melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Nossa missão é garantir a aplicação correta dos recursos públicos e minimizar os impactos causados à população”, frisou Miguel.

“Queremos que Búzios tenha 100% de esgoto tratado na cidade. Estamos buscando as áreas mais críticas e necessitadas primeiro, para depois levar a outros pontos do município”, explicou o chefe do Executivo.