Publicado 04/08/2021 13:32

Búzios - Uma reunião convocada nesta terça-feira (03) pelo prefeito do município de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, com representantes dos Correios, tratou sobre a regularização do Código do Endereçamento Postal (CEP) domiciliar no balneário.

Durante a ocasião, o chefe do Executivo buziano solicitou agilidade nesse processo de cadastramento dos logradouros do município para sanar as divergências e dificuldades das entregas.

De acordo com o superintendente Estadual dos Correios, Arnaldo Luis Peres, até o final do mês de agosto serão divulgados 958 CEPs em Búzios. Disse ainda que, até o final do ano, a empresa se compromete a iniciar a entrega porta a porta.

“O munícipe que não tem CEP se sente como se não pertencesse a lugar nenhum. Quero que essa regularização seja feita o quanto antes para sanar esse problema. Será um grande avanço para a nossa cidade”, comentou o gestor.

Também estiveram presentes na reunião, o Procurador do município, Thiago Ferreira, e o secretário de Governo, Leandro Pereira.