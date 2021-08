Ministro das Comunicações, Fábio Faria - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 02/08/2021 20:55

Brasília - O Ministro das Comunicações, Fabio Faria, fez um pronunciamento em rede nacional na noite desta segunda-feira (2) pressionando pela privatização dos Correios. Durante quase três minutos, Faria defendeu o projeto que é considerado pauta prioritária pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido) na retomada dos trabalhos legislativos.

Segundo Faria, a medida é uma forma de tornar a empresa mais competitiva diante da concorrência. O ministro também afirmou durante sua fala que a universalização será respeitada mesmo que a companhia pública se torne privada.

Constitucionalidade contestada

Apesar de ser a principal pauta do governo Bolsonaro atualmente, a privatização dos Correios gera controvérsias. O projeto é relatado pelo deputado Gil Cutrim (Republicanos-MA), que emitiu parecer favorável à venda da estatal no início do mês de julho.

Entretanto, a constitucionalidade da proposta é questionada pela Associação dos Profissionais dos Correios (ADCap), que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF). A ação está sob relatoria da ministra Cármen Lucia e já recebeu da Procuradoria-Geral da República (PGR) um parecer contrário à privatização.

Mesmo com a polêmica, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), declarou recentemente que pretende colocar a matéria em votação ainda neste mês de agosto.

Confira o pronunciamento de Fábio Faria na íntegra: