Publicado 02/08/2021 15:46

A Coca-Cola FEMSA Brasil se prepara para dar início ao Plano Verão 2022. Para isso, se prepara para a contratação de funcionários. Serão abertos 1.516 postos de trabalho temporários. As vagas estão disponíveis a partir desta segunda-feira e estão distribuídas para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

As oportunidades são para profissionais de nível médio completo nos cargos de operador de empilhadeira, motorista, arrumador de palete, operador de ecocargo, ajudante operacional, promotor, técnico de manutenção e técnico de manufatura.



"Nos meses mais quentes, o consumo de bebidas aumenta, não só por conta do clima, mas também devido a datas festivas como Natal e Ano Novo, sem falar nas férias, quando muitas famílias viajam para o litoral. O Plano Verão se faz necessário para podermos continuar atendendo os consumidores com qualidade e dar conta do crescimento da demanda", reforça Leopoldo Paniagua, diretor de Recursos Humanos da Coca-Cola FEMSA Brasil.



As vagas disponíveis preveem contratação para o período até dezembro deste ano. Em alguns casos, o contrato poderá ser estendido até março de 2022. Serão aceitos candidatos das cidades de Antônio Carlos, Blumenau, Chapecó e Tubarão, em Santa Catarina; Curitiba, no Paraná; Angra dos Reis, no Rio de Janeiro; Ipatinga e Divinópolis, em Minas Gerais; Santo Ângelo, Pelotas e Farroupilha, no Rio de Grande do Sul; Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Itaporã, no Mato Grosso do Sul; São José do Rio Preto, Jales, Araçatuba, Caraguatatuba, Barretos, Campos do Jordão, Lençóis Paulistas, Borborema, Marília, Bauru, Regente Feijó, Jundiaí, Mogi e Sumaré, em São Paulo.

As inscrições poderão ser feitas no site Vagas.com, no link https://trabalheconosco.vagas.com.br/femsa.