Sebrae Rio realizará evento para pequenos negócios entrarem no mercado internacional

Publicado 02/08/2021 11:14

Rio - Entre os dias 9 e 11 deste mês, o Sebrae Rio realizará o evento Sebrae Global Experience. Totalmente on-line e gratuito, o empreendedor descobrirá as estratégias de como internacionalizar a marca da empresa. Para participar, o empreendedor precisa fazer sua inscrição neste link: https://conteudos.rj.sebrae.com.br/sebraeglobalexperience.



"Segundo dados do Ministério da Economia, nos últimos cinco anos (de 2016 a 2020) a participação do número de MPE nas exportações cresceu 47,5%. O mercado internacional é portanto, uma alternativa promissora para quem quer expandir seus negócios e atingir novos clientes. A participação do Brasil no comércio internacional oscila entre 0,9% e 1,3% ainda muito inexpressiva para quem é a oitava economia do mundo, demonstrando que há uma grande oportunidade de conquista de novos mercados pelos produtos e serviços brasileiros", explica Miriam Ferraz, coordenadora de Negócios Internacionais do Sebrae Rio.

Ela acrescenta: "Somado a isso, a aceleração digital dos últimos dois anos, possibilitou uma mudança na mentalidade dos empreendedores brasileiros que estão percebendo que ao entrar no mercado internacional podem obter muitos benefícios além do lucro, por exemplo: inovar, criar diferenciais competitivos, obter reconhecimento e ganhar economia de escala. Exportando, a empresa diversificará seus mercados, gerando um aumento nas vendas e consequentemente no seu faturamento", aponta Ferraz.



Durante os três dias de evento, os empresários poderão ter acesso a informações estratégicas sobre o mercado internacional, tendências, perfil de consumo, a inovação como fator competitivo, captação de recursos nacionais e internacionais, oportunidades de negócios, transformações nos meios de pagamento eletrônico e os requisitos para vender para o mercado externo, além da participação de empresários que contarão suas experiências no mercado internacional.

Em cada dia, um tema diferente será abordado. No primeiro dia de evento, o empresário participará de uma imersão sobre "O Futuro dos Negócios e os Negócios do Futuro". No segundo dia, o tema será "Inovação, Internacionalização e Transformação". No terceiro dia, o tema será o "Going to Market", quando serão apresentadas oportunidades em mercados-alvo.



Micro e pequenas empresas exportadoras



De acordo com o Sebrae Rio, atualmente, das 25 mil empresas do país que exportam, 9,5 mil são de pequeno porte. Apesar dessa participação significativa em número de empresas, as micro e pequenas exportadoras são responsáveis por menos de 1% dos valores negociados.



Segundo levantamento do Ministério da Economia, em 2020, as micro e pequenas empresas que mais exportaram estão concentradas nos segmentos de máquinas e equipamentos, produtos de metal, químicos, vestuário e têxteis, entre outros.



Pequenos negócios exportadores do Rio de Janeiro



O Rio de Janeiro possui excessiva concentração de mercados de destino de suas exportações, com 47% do valor para a China e 21% para os Estados Unidos, ainda conforme o Sebrae Rio. As exportações no estado são também concentradas em petróleo, com mais de 70% do volume de negócios em 2019 entre óleo bruto e subprodutos diretos.



"Outros produtos produzidos no estado possuem potencial para competir no mercado internacional. O empreendedor precisa olhar todas as oportunidades para sua empresa crescer, melhorar sua competitividade, e alcançar novos clientes nos mercados doméstico e internacional. Para investir nesta estratégia, o empreendedor precisa de informação, planejamento e ação", reforça Miriam.



Programas internacionais do Sebrae



O Sebrae Rio conta com dois programas de internacionalização – ProGlobal e Prointer Bio –, que auxiliam as micro e pequenas empresas a entrarem no mercado internacional, além de apoiar o aumento de volume e a inserção em novos mercados daquelas que já exportam.