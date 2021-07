curriculo - reprodução internet

Publicado 31/07/2021 07:00

Rio - Saber montar um currículo de destaque pode fazer toda diferença na hora da entrevista com os recrutadores. Mas, antes de chegar nesse momento, os trabalhadores podem ficar com diversas dúvidas de como elaborar o documento. Pensando nisso, especialistas ouvidos pelo O DIA preparam algumas dicas para a hora da preparação do perfil profissional.

De acordo com a especialista em Recursos Humanos e diretora geral do Grupo Capacitare, Débora Nascimento, ao mesmo tempo que o currículo é um aliado, ele pode ser também a maior dificuldade que o candidato irá enfrentar. Para os jovens que estão iniciando carreira e que não tem uma experiência formal ou estágio, é importante saber que experiência não é só formalização de um trabalho anterior tenha feito.

"É importante que o jovem entenda que experiência não é só a formalização de um trabalho ou estágio. Trabalhos voluntários na comunidade ou na igrejas, se o candidato estuda ou faz algum curso, trabalhos informais também contam como experiência. Isso tudo o RH avalia e transpõe pro ambiente profissional", explica ela.

Há casos também em que o candidato não atende aos pré-requisitos exigidos pelo contratante. “O que o RH olha, logo de primeira, em um currículo é se o candidato realmente tem os requisitos da vaga foi divulgada. Muitos candidatos saem distribuindo seus currículos quando veem uma vaga e as vezes não tem a formação ou a experiência exigida. Nós que trabalhamos com seleção e analisamos centenas de currículos por semana, acabamos batendo o olho nos principais pontos. isso tem que estar alinhado com o anúncio da vaga", diz Débora.

Ednalva Moura, diretora de Educação e Diversidade do Instituto Ser+ separou algumas dicas para quem está ingressando no mercado e enfrenta dificuldades para encontrar uma vaga:



—Leia sobre marketing pessoal



Depois que o jovem já tiver entendido melhor quem ele é e o que deseja em relação à carreira, é hora de buscar mecanismos para “vender seu peixe”. Para isso, uma boa leitura sobre marketing pessoal pode ajudá-lo a ser um “publicitário de si mesmo”.



“Cada pessoa é única. Portanto, é importante ter consciência daquilo que se tem de melhor e mostrar ao recrutador suas habilidades reais”, orienta.



—Vá além do CV: conte sua história



Após as etapas de autoconhecimento e planejamento de carreira, é hora de se lançar no mundo do trabalho. Uma dica nesse momento é ir além das formações profissionais e educacionais no momento de fazer o currículo e o texto de apresentação.



—Crie conexões profissionais



Nem sempre a oportunidade virá de uma vaga aberta. Logo, a única dica é criar relacionamentos profissionais, seguir pessoas do universo de interesse, acompanhar tudo o que acontece no mercado em que se deseja adentrar. Um perfil atualizado e bem estruturado no LinkedIn pode ajudar.

Vídeo currículo

Por conta da pandemia, as empresas migraram para o digital e adaptaram uma nova etapa do processo seletivo. A imagem é uma das formas mais dinâmicas de conhecer a fundo um profissional e, no contexto pandêmico, que o mundo inteiro está vivendo, as interações virtuais têm sido cada vez mais utilizadas. E não poderia ser diferente quando se fala em processo seletivo.

O vídeo está cada vez mais inserido nas atividades dos brasileiros e, com isso, muitas empresas estão utilizando o vídeo currículo como uma das etapas do processo de recrutamento.

A especialista Fernanda Medei explica que essa nova etapa pode ser uma boa de conquistar os recrutadores. "O candidato precisa entender que essa etapa também pode jogar a favor dele. Não é simplesmente narrar o que já tem no currículo tradicional. O candidato tem que aproveitar esse vídeo pra contar dos diferenciais dele, pra mandar uma breve mensagem pra empresa de como ele está animado com aquela vaga, com aquela oportunidade. Tem que ter o ‘carinho’ de transformar aquilo em uma oportunidade de se destacar”.

Confira uma lista com quatro dicas para ajudar a produzir vídeo currículo.

1 - Experiências profissionais: importante assegurar de que as experiências profissionais e acadêmicas estejam corretas e de acordo com o currículo escrito que será enviado, a fim de evitar desencontro de informações que possam confundir o recrutador. Reforçar habilidades profissionais, como liderança e flexibilidade, que podem se destacar dos demais concorrentes.





2 - Fazer um roteiro: Mesmo um vídeo simples pede uma organização mínima antes da gravação. Importante escrever um roteiro conciso com introdução, desenvolvimento, conclusão e saudação final para que sua gravação seja direta e fluida. Por melhor que seja bom no improviso, é importante seguir uma sequência linear na apresentação. Anotar tópicos que possam guiar na fala.





3 - Ir direto ao ponto: Procurar falar todo o conteúdo em até 1 minuto e 30 segundos. Assim, é bom garantir que os 10 primeiros segundos sejam interessantes e cativantes para prender a atenção do recrutador. Fazer uma boa introdução, desenvolver de forma clara e finalizar agradecendo a oportunidade. Aproveitar também para mostrar características que o currículo vitae não consegue transparecer como personalidade e fluência verbal. Cuidado com o português e uso de gírias inapropriadas.





4 - Pesquisar a empresa: Muitas empresas pedem currículos em vídeo juntamente com o documento em PDF para conhecer detalhes sobre o candidato. Por isso, é ideal pesquisar a empresa e criar um vídeo onde fique claro que a empresa e o candidato tenham as mesmas ideias e orientações. Caso seja um vídeo currículo para uma oportunidade específica, lembrar de responder a todas as perguntas feitas.

*Estagiários sob supervisão de Marina Cardoso