Acidente aconteceu na Rua Miguel Ângelo, no bairro Praia Grande - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/08/2021 20:00 | Atualizado 11/08/2021 22:14

ARRAIAL DO CABO – Um homem ficou ferido ao ser atingido por uma betoneira, na tarde desta quarta-feira (11), em uma obra, no bairro Praia Grande, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo testemunhas, a vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida por agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, e levada para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). O estado de saúde dele é estável.