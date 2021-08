Fenômeno foi registrado nesta quarta-feira, dia 11 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/08/2021 22:10

Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação dos Búzios. ARRAIAL DO CABO – Moradores de diferentes cidades da Região dos Lagos do Rio, registraram nesta quarta-feira (11), uma nuvem baixa e em formato cilíndrico, conhecida como “nuvem rolo”. O fenômeno natural, que comum no litoral do Brasil, principalmente, no litoral Sul e Sudeste, foi observado por moradores de Araruama

Especialistas explicam que a "nuvem rolo" é formada por uma combinação de ventos em altitudes diferentes e que sopram em direções contrárias. Ainda de acordo com os especialistas, o vento é o responsável por dar esse formato para a nuvem. O fenômeno foi registrado pela última vez na Região dos Lagos, em outubro do ano passado, quando moradores de Arraial do Cabo gravaram imagens da nuvem em formato cilíndrico e divulgaram nas redes sociais

A chegada da "nuvem rolo" trouxe também fortes ventos para a região e a previsão de frente fria até o fim de semana. De acordo com o Climatempo, há previsão de chuva a qualquer hora em Arraial do Cabo nesta quinta (12), sexta (13) e sábado (14). Até o próximo domingo (15), as temperaturas na cidade devem ficar entre 24ºC e 15ºC.