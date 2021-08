Entorpecentes apreendidos foram levados para a delegacia - Foto: Divulgação

Entorpecentes apreendidos foram levados para a delegaciaFoto: Divulgação

Publicado 11/08/2021 18:00

ARRAIAL DO CABO – Um homem de 27 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira (10), por tráfico de drogas, no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, com ele foram apreendidos 28 cápsulas de cocaína e 22 tabletes de maconha, além de cerca de R$ 140, que seriam provenientes da venda de entorpecentes.

De acordo com a PM, ao avistar os policiais que estavam em patrulhamento pela localidade, o suspeito ainda tentou se desfazer das drogas, arremessando no chão o material que estava em um saco plástico, mas foi abordado e acabou preso. Em depoimento à polícia, o jovem confessou que teria comprado as drogas de um dos traficantes que foi preso no último fim de semana

O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial, para onde o suspeito foi levado com o material apreendido. O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.