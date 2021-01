Veículo utilizado para transportar o entorpecente também era produto de crime. Divulgação/PRF

Por Bertha Muniz

Publicado 18/01/2021 16:23 | Atualizado 18/01/2021 16:30



CAMPOS - Policiais rodoviários federais prenderam dois homens e apreenderam 360 tabletes de maconha na manhã desta segunda-feira (18), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O caso ocorreu na BR-101, na altura do km 202.



O flagrante ocorreu durante um patrulhamento na rodovia, quando os agentes abordaram uma caminhonete de cor preta. Ao verificar a documentação do automóvel, os policiais descobriram que o veículo era roubado e, para que pudesse circular sem ser parado pela polícia, ostentava placa identificadora diferente da original, crime conhecido vulgarmente por “clone”.



Após a descoberta, os policiais realizaram uma busca no veículo, quando encontraram o entorpecente sendo transportado na caçamba. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.