Denúncia anônima leva Polícia Militar a esconderijo de drogas e rádios transmissores no bairro São Sebastião

Petrópolis - A Polícia Militar recebeu informações, esta semana, sobre a chegada de uma carga de drogas na Rua Vital Brasil, no bairro São Sebastião. A denúncia apontava ainda que os entorpecentes estavam escondidos próximo a uma região de mata no endereço indicado, e posteriormente seriam entregues ao chefe do tráfico do Complexo do Indaiá.



Após diversas buscas, os agentes conseguiram localizar 600 pinos de cocaína, contendo cerca de 800g, com a inscrição “Complexo do Indaiá pó de 10 CV” e três rádios transmissores. O material foi apreendido e levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro, onde foi aberto um inquérito para apurar o crime.

PM apreende drogas durante patrulhamento de rotina no bairro Provisória

Em outro ponto da cidade, a Polícia Militar realizava um patrulhamento de rotina, na Rua Dr. Henrique Paixão, no bairro Provisória, quando os agentes perceberam uma movimentação suspeita no local e em seguida houve correria.

Os acusados fugiram assim que identificaram os policiais, mas deixaram para trás uma sacola com 94 pinos de cocaína, contendo cerca de 150g do entorpecente. Um dos suspeitos foi identificado pelos policiais e teve um inquérito aberto contra ele, após o registro do caso na 105 ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro.