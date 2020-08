Policial Militar é atropelado por traficante de drogas durante abordagem, no Vital Brasil

Petrópolis - Mais uma ação da Polícia Militar na cidade graças às denúncias realizadas pela população. Na madrugada desta segunda-feira, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando sobre a chegada de uma carga de drogas na Rua Álvaro Machado, no bairro Vital Brasil.

Ainda de acordo com as informações, a mercadoria vinha do bairro da Penha, no Rio de Janeiro, para ser entregue ao gerente do tráfico da região, e então distribuída em diferentes locais de Petrópolis. O material estava sendo transportado em um veículo modelo Toyota Corolla, de cor preta.

Os agentes foram até o local e se posicionaram estrategicamente para observar a movimentação. Assim que identificaram o carro descrito, os policias viram um homem suspeito saindo de uma residência para atender ao motorista, e realizaram a abordagem. Neste momento, o homem que estava a pé fugiu deixando o celular para trás, e o condutor do automóvel arrancou com o veículo atropelando um dos policiais, que chegou a efetuar disparos contra ele. Apesar disso, o acusado conseguiu escapar. O agente sofreu apenas ferimentos leves.

Em seguida, os policiais revistaram a casa de um dos suspeitos. Lá eles encontraram R$ 2 mil em dinheiro. O valor foi apreendido e levado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e está sendo investigado.