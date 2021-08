Palestra aconteceu na Câmara de Vereadores do município - Foto: Divulgação

Palestra aconteceu na Câmara de Vereadores do municípioFoto: Divulgação

Publicado 12/08/2021 23:25

Agosto Lilás, que tem o objetivo de chamar atenção sobre a importância da rede de apoio às mulheres, vítimas de violência doméstica. ARRAIAL DO CABO – Uma palestra sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher foi realizada nessa quarta-feira (11), na Câmara de Vereadores de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. A iniciativa marca a campanha, que tem o objetivo de chamar atenção sobre a importância da rede de apoio às mulheres, vítimas de violência doméstica.

O trabalho foi realizado pela Superintendência de Sustentabilidade, Promoção da Igualdade Racial e Direitos da Mulher. "A palestra foi de grande importância para o fortalecimento da rede de apoio à mulher, estreitando laços entre os poderes públicos e a sociedade civil, que participou com grande afinco", destacou a representante da superintendência, Carla Pereira, responsável pela organização do evento.

A iniciativa teve a participação de dezenas de pessoas, incluindo o presidente do Legislativo, Ângelo Alves, conhecido como Shogum, e a representante da Casa Amigas da Mama, Fátima Silveira. Segundo a Prefeitura, um novo encontro está marcado para a próxima terça-feira (17), a partir das 14h, no Centro de Convivência Nilza Silveira Lopes, no distrito de Monte Alto.