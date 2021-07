O evento contou com a presença do vice-prefeito José Américo dos Santos, do secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Teilor Cerqueira, além representes de vários municípios da região - Foto: Divulgação

O evento contou com a presença do vice-prefeito José Américo dos Santos, do secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Teilor Cerqueira, além representes de vários municípios da regiãoFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 11:39

Rio Bonito - Um encontro com a participação de produtores rurais, representantes da Prefeitura Municipal de Rio Bonito, Governo do Estado e da sociedade civil, estiveram no Dia da Piscicultura, realizado nesta terça-feira (6), no Hotel Fazenda Pedras Negras, em Lavras. O evento contou com a presença do vice-prefeito José Américo dos Santos, do secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Teilor Cerqueira, além representes de vários municípios da região, como Casimiro de Abreu, Cachoeiras de Macacu, Magé, Maricá, Mangaratiba, Duque de Caxias, Itaboraí, Tanguá, Saquarema, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Silva Jardim e Rio de Janeiro.

O encontro contou com um ciclo de palestras que abordaram temas voltados para o manejo e a comercialização do peixe, e reuniu palestrantes de vários setores da sociedade, como Felipe Soares da Fiperj (Introdução a Piscicultura); Sergio Malavazi da Alisul Alimentos de Maringá-PR (Produção de peixes com eficiência e custo de produção na Tilapicultura); Isabelle Oliveira da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (legalização da agroindústria do pescado); e Michelle Ribeiro do Instituto do Ambiente – Inea (Legalização da agricultura). Também foram abordados outros temas, como Licenciamento ambiental, linhas de crédito, escolha de terreno e a construção de tanques, nutrição e manejo alimentar dos peixes, qualidade da água e espaçamento do pescado, comercialização e boas práticas no preparo do pescado.

Publicidade

Incentivo ao Agronegócio – O prefeito Leandro Netto é um entusiasta neste segmento e sempre deixou claro o desejo pelo crescimento do setor e a geração de empregos. A secretaria de Agricultura vem trabalhando nesse sentido e investindo na piscicultura que é uma atividade produtiva rica, extensa e com impacto positivo na Economia, pois gera emprego e renda, além de movimentar diretamente o setor rural.

“O Dia da Piscicultura foi uma das muitas iniciativas que a secretaria de Agricultura vem realizando em parceria com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, para incentivar a produção de tilápia no município. Essa é uma atividade econômica muito importante que vem crescendo no Brasil, e vem incentivando o agronegócio e garantindo emprego e renda para muitos moradores do município”, afirma o secretário de Agricultura.