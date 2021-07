Começa a renovação e novas matrículas para o Ensino de Jovens e Adultos - Foto; Reprodução

Publicado 05/07/2021 14:09 | Atualizado 05/07/2021 14:11

Rio Bonito - A secretaria de Educação informa que começou hoje, segunda-feira, dia 05/07, o processo de renovação e rematrículas para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) para os segundo semestre de 2021, que vai até a quarta-feira (07/07). Para os novos alunos que desejam ingressar nessa modalidade de ensino, as matrículas acontecem de 08 de julho (quinta-feira) ao dia 24 de agosto. As Inscrições podem ser feitas por e-mail ou presencialmente nas escolas.

Para os alunos que desejam renovar a matrícula, basta se dirigir a secretaria da escola onde estuda e atualizar os seus dados. Já aqueles que desejam se matricular, as novas inscrições podem ser feitas através do e-mail [email protected] ou se matricular presencialmente nas escolas participantes.

As vagas para novas matrículas estão disponíveis no Colégio Municipal Maurício Kopke e no Colégio Municipal Dr. Kingston G. de S. Motta para as Fases I a IX, no turno da noite, e no Colégio Municipal Dr. Astério Alves de Mendonça, para a Fase IX, no turno da manhã.

Documentação – Para realizar novas inscrições para o EJA presencialmente na escola, o candidato deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência, protocolo de transferência e/ou histórico, ou enviar por fotos, através do e-mail. Caso o aluno seja menor de idade, a solicitação deve ser feita pelo responsável, que precisa apresentar seus documentos de identificação.