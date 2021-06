A distribuição começou pela Creche Municipal Professora Maria Nazareth Santos Mello e Escola Municipal Serra do Sambê - Foto: SECOM / Divulgação

A distribuição começou pela Creche Municipal Professora Maria Nazareth Santos Mello e Escola Municipal Serra do SambêFoto: SECOM / Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:40 | Atualizado 28/06/2021 18:41

Rio Bonito - A Secretaria de Educação retomou nesta segunda-feira (28) a distribuição dos Kits de Reforço da Alimentação Escolar. Nesta terceira etapa de distribuição serão beneficiadas as escolas urbanas com até 250 alunos, localizadas nos bairros Serra do Sambê, Parque das Acácias, Parque Indiano, BNH, Boqueirão, Caixa D`Água e Centro. Como os alimentos são entregues na própria escola, a secretaria de Educação montou um cronograma de distribuição, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19, como o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel durante o dia da retirada.

A distribuição começou pela Creche Municipal Professora Maria Nazareth Santos Mello e Escola Municipal Serra do Sambê. Depois segue para as creches Sheylle Abdalla Helayel e Nelson Gomes da Silva, no dia 29.

A entrega prossegue na creche Nelson Gomes da Silva e E.M Dr. Albino Thomáz de S. Filho, no dia 30, e na E. M. Rômulo Tude (dia 1/7) e no Jardim de Infância Municipal Barão do Rio Branco (Barãozinho) nos dias 1 e 2 de julho. Essa etapa de distribuição termina na creche Nossa Senhora da Conceição (Instituição Filantrópica Conveniada), no dia 2/7.



Os pais ou responsáveis dos estudantes devem retirar o kit nas escolas no horário das 10 às 16h, mediante apresentação de documento de identidade (RG), CPF ou autorização do responsável por escrito. A entrega segue os termos e critérios de distribuição definidos pela Secretaria Municipal de Educação, juntamente ao Departamento Jurídico e o Setor de Alimentação Escolar, com a participação do Conselho Municipal de Alimentação (CAE).