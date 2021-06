Busto já está sendo restaurado após vandalização - Foto: Vinícius Martins

Rio Bonito - Depois da polêmica envolvendo o vandalismo que sofreu, o busto do ex-governador Celso Peçanha está sendo restaurado pelo artista plástico, Dawson Nascimento. A peça em bronze, de autoria do escultor Honório Peçanha, o mesmo que fez a estátua do ex-presidente Juscelino Kubistchek acenando para o público e que se encontra no Memorial JK em Brasília, estava jogada em um resto de material de uma obra que está sendo feita no Hospital Regional Darcy Vargas, na cidade de Rio Bonito. O busto ficava nos jardins ao lado da escadaria de acesso ao hospital.

No domingo, quando a imagem do busto sujo, vandalizado e jogado no chão começou a circular na internet, várias pessoas criticaram o descaso e a peça chegou a ser confundida com o busto do escritor Ângelo Longo, localizado na Praça Fonseca Portela, a principal de Rio Bonito. A confusão foi desfeita pelo filho do escritor que se manifestou nas redes. “Este busto é do ex-prefeito e ex-governador Celso Peçanha. Foi vandalizado e está largado com entulhos da obra do hospital. Creio que é urgente que seja resgatado, limpo e colocado em um local público”, esclareceu Ângelo Filho.

Preservacionista e autor de uma página nas redes sociais em que mostra o rico patrimônio histórico de cidades do leste fluminense e, em especial Rio Bonito, Dawson Nascimento está finalizando a restauração do busto e identificou a assinatura do escultor Honório Peçanha. “É uma peça muito bem feita, que guarda total semelhança com o ex-governador Celso Peçanha. Graças a Deus conseguimos resgatar e a direção do hospital nos contratou para fazer a restauração e colocá-lo de volta na mesma localização e no mesmo pedestal em que se encontrava antes de ser vandalizado. Com certeza, caso não ocorresse a manifestação nas redes sociais, esse busto poderia ter sido vendido em um ferro velho e apagado parte da história de uma cidade”, disse ele.

Celso Peçanha foi governador do antigo Estado do Rio de Janeiro no período de 1961 a 1962, quando sucedeu o governador Roberto Silveira, morto no exercício do cargo no dia 18 de fevereiro de 1961. Foi prefeito de Rio Bonito durante três mandatos (1943 a 1950), além de deputado federal. Morreu no dia 13 de julho de 2016, aos 99 anos. São vários os prédios públicos construídos ou que teve a colaboração direta do Governador Celso Peçanha na cidade de Rio Bonito, entre eles o Hospital Regional Darcy Vargas, instituição filantrópica de direito privado.